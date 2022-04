40enne trovato senza vita per strada con una corda attorno al collo: si indaga

L’uomo era originario del Bangladesh e lo hanno trovato riverso al suolo, con una parte di corda legata a una ringhiera.

È giallo sul decesso di A.R., un 40enne originario del Bangladesh trovato privo di vita a Palermo, in via Pietro Nenni. Lo hanno rinvenuto per terra con una corda legata in parte al collo e in parte a una ringhiera.

Ad allertare soccorritori e forze dell’ordine è stato un vigilante della Ksm, che stava perlustrando le attività commerciali in via Ugo La Malfa. Sulla morte del 45enne sta investigando la polizia. Gli agenti lo hanno trovato senza documenti ma sono poi riusciti a identificarlo.

Il magistrato di turno ha dato disposizioni per l’esecuzione dell’autopsia, che si svolgerà nell’Istituto di Medicina Legale del Policlinico nei prossimi giorni.

Non lontano dal luogo in cui hanno rinvenuto il 40enne, la scorsa estate era stata rinvenuta in un maneggio, la salma di un uomo di 45 anni, anche lui originario del Bangladesh.

A trovare il corpo furono gli impiegati del maneggio che avevano raccontato di non aver mai visto prima il 45enne. La polizia fece scattare un’inchiesta su quella morte, ma dopo diverse verifiche per comprendere cosa avesse provocato quel decesso, non venne fuori niente che potesse portare gli inquirenti a ipotizzare un delitto.