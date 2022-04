Bimba di 9 anni resta schiacciata da un cancello e muore. La vicina:«Ho sentito urlare “aiuto”»

Il cancello si è staccato da uno dei perni ed è precipitato addosso alla bambina, spirata dopo il ricovero in nosocomio

Terribile incidente domestico a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, dove Federica Bena, 9 anni, ha perso la vita. La bambina è morta dopo essere rimasta schiacciata dal cancello di casa sua.

Da quanto si apprende, la bambina, verso le ore 19:30, era sullo scivolo dell’abitazione, sita in via Muratello, quando il cancello di casa ha ceduto a causa di un perno che si è staccato. La bambina è rimasta quindi schiacciata dal cancello sotto gli occhi della sua famiglia, che non hanno potuto evitare l’impatto.

La madre e il fratello più grande hanno sentito il forte rumore provocato dalla caduta del cancello e sono accorsi per soccorrere la piccola, con alcuni vicini.

Dopo aver tirato su la pesante cancellata (il cui peso è di svariati quintali), hanno prestato le prime cure a Federica tramite massaggio cardiaco e respirazione bocca a bocca.

Subito hanno contattato l’ambulanza, che ha poi trasportato l bambina all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è giunta in condizioni molto serie e poi è spirata in serata. Quando la madre ha saputo che la figlia non c’era più, si è sentita male.

I carabinieri sono arrivati in loco per ricostruire la vicenda. Questa mattina, 6 aprile 2022, in molti, tra parenti e amici, hanno portato sostegno ai genitori di Federica, ancora sotto choc per quanto avvenuto. Una vicina ha detto di aver sentito delle grida di aiuto, «credo fosse il fratello della bambina. Ho pensato che giocando dietro la casa fosse rimasto incastrato da qualche parte, invece… Ho telefonato subito alla mamma, poi ho messo giù, sono andata da loro e ho capito. C’erano due persone che soccorrevano la bambina, uno credo fosse al telefono con il 118».