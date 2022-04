Il cadavere rinvenuto nel Po è di una donna giovane e il decesso recente

Esclusa la pista secondo cui si sarebbe potuto trattare del cadavere di Isabella Noventa o Samira El Attar. Continua l’inchiesta per identificare il corpo

Il cadavere rinvenuto ieri nel Po, in una banchina a Santa Maria Maddalena, frazione di Occhiobello (Rovigo), appartiene a una donna giovane, di carnagione chiara.

Da quanto si evince dall’autopsia, si ipotizza che il decesso sia recente. I carabinieri stanno investigando sulle segnalazioni di donne scomparse arrivate negli ultimi tempi.«Procederemo con accertamenti tecnici per restringere il campo delle ipotesi che oggi, per forza di cose, sono a 360 gradi», le parole della procuratrice Sabrina Duò, che ha anche comunicato l’apertura di un’inchiesta per omicidio.

Da quanto è emerso dai controlli finora, perdono forza le ipotesi che possa trattarsi del cadavere di una delle due donne scomparse nel padovano, Isabella Noventa e Samira El Attar e i cui cadaveri non sono mai stati rinvenuti.

L’ipotesi per questi due omicidi, è che entrambe, dopo essere state uccise, potessero essere state buttate in acqua. La procura di Padova non ha ricevuto nessuna elemento che lasci ipotizzare che il corpo trovato nel Po possa appartenere a Isabella Noventa, 55enne assassinata sei anni fa dall’ex compagno Freddy Sorgato, complici amante e sorella.

Tra l’altro, come spiegano gli inquirenti, Sorgato aveva confessato di aver lanciato il cadavere della 55enne nel fiume Brenta, dopo averlo messo in alcuni sacchetti di plastica, mentre il cadavere mutilato trovato ieri in provincia di Rovigo si trovava in una sacca.