Sbagliano volo con Ryanair, finiti a 1.200 km da casa: “Non abbiamo idea di come possa essere possibile”

Sbagliano volo, finiti a 1.200 km da casa: “Non abbiamo idea di come possa essere possibile”. Brutta avventura per una giovane coppia. La replica di Ryanair: “Entrati nel gate giusto, ma saliti sull’areo sbagliato”.

Brutta avventura, quella vissuta da una coppia di inglesi. Secondo quanto viene riportato da The Mirror, i due si sarebbero imbarcati accidentalmente sull’aereo Ryanair sbagliato, finendo a 1.200 km da casa. Sfortunati protagonisti della vicenda Elise Mallia, donna di 33 anni, e Jessy Jezequel, uomo di 41. La coppia doveva tornare a Londra, dopo un breve viaggio fatto Marsiglia per seguire la trasferta della loro squadra del cuore. Imbarcatisi sull’areo, però, si sono ritrovati in Spagna.

Da Londra a Madrid: “Non avevamo idea di come potesse essere possibile”

Confusi e allibiti, Elise e Jessy sono rimasti bloccati in un aeroporto spagnolo, dopo aver tentato di tornare nel Regno Unito alla fine di un viaggio in Francia. La coppia si era concessa un viaggetto fuori porta, godendosi qualche giorno nella città portuale francese per assistere a una partita di calcio contro il Nizza. Mai avrebbero pensato di ritrovarsi in Spagna durante il viaggio di ritorno.

“Un’ora dopo il nostro volo, Jesse ha sentito un assistente di volo dire ‘Madrid’, ma pensavo si fosse confuso, che se lo fosse immaginato. Eppure, poco dopo ci siamo resi conto che tutti gli assistenti di volo parlavano spagnolo“, racconta la 33enne ai giornalisti del tabloid britannico. “Quando abbiamo chiesto delucidazioni, lo staff ci ha risposto che eravamo diretti proprio verso Madrid – ma non avevamo idea di come potesse essere possibile“, ha poi aggiunto la donna.

Elise ha raccontato che le loro carte d’imbarco erano state scansionate tre volte prima di salire a bordo del volo. Per questo motivo, se ci fosse stato un qualche tipo di errore nel biglietto di accesso al gate, gli assistenti di terra avrebbero dovuto segnalarlo. Nessuno si è infatti spiegato come sia potuta accadere una cosa del genere. “Siamo rimasti sconcertati, sia noi che gli assistenti di volo. Per fortuna alla fine siamo comunque tornati a casa”, ha proseguito la donna.

Ryanair: “I passeggeri sono entrati nel gate giusto ma sull’areo sbagliato”

La coppia è tornata in quel di Londra con cinque ore di ritardo rispetto al previsto. “Eravamo in preda al panico, abbiamo cercato in tutti i modi di spiegare allo staff che non dovevamo andare in Spagna. All’inizio tutti pensavano che fossimo dei pazzi, finché non gli abbiamo fatto vedere le carte d’imbarco”, ha raccontato la donna a The Mirror. La coppia ha cercato di mettersi in contatto anche con la compagnia area Ryanair, ma pare che non abbiano avuto risposta. Dai piani alti della compagnia, però, arrivano le prime dichiarazioni.

Un portavoce ha infatti cercato di ricostruire tutta la situazione: “Il signor Jezequel e la signora Mallia si sono imbarcati sul volo da Marsiglia a Londra Stansted attraverso il gate corretto. Tuttavia, i passeggeri non hanno seguito la rotta assegnata all’aereo in partenza per Londra Stansted, hanno attraversato un’area non autorizzata e si sono imbarcati erroneamente su un volo in partenza per Madrid. Entrambi i passeggeri hanno potuto occupare gli stessi posti che avevano prenotato per il volo originale, poiché tale volo non era al completo in quell’occasione”. Per la compagnia, dunque, la colpa sarebbe tutta da attribuire alla sfortunata coppia.