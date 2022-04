Terrorizza i passanti con una mannaia: arresto e espulsione per 43enne

La polizia ferma un uomo che spaventava i passanti nel cuore della notte. In pugno aveva una mannaia. Ora sarà espulso.

Visti i precidenti e la pericolosità, a giorni sarà rimpatriato con un charter.

Si aggirava nella notte e terrorizzava i passanti con una mannaia. Paura a Pisa, dove un 43enne tunisino è stato fermato dai poliziotti dopo la segnalazione di alcuni cittadini. Così verso le 1:30 la Questura ha inviato due pattuglie in zona Vettovaglie. Gli agenti hanno circondato la zona e poco dopo hanno rintracciato l’uomo, senza fissa dimora e clandestino.

Il 43enne è stato perquisito. Ma nessuna traccia della mannaia. Le telecamere di sorveglianza però lo avevano chiaramente inquadrato mentre la brandiva pericolosamente. Il tunisino è stato fermato e portato in Questura. Qui gli è stata notificata una denuncia per porto di oggetti atti ad offendere. Infine per lui è arrivato anche il Daspo, risalente al 24 marzo per altri atti violenti nel centro storico della città.

Visti i precedenti e la pericolosità sociale, l’uomo verrà espulso. Oggi sarà accompagnato a Potenza, presso il Centro di Permanenza e di Rimpatrio. Da qui verrà rimpatriato nei prossimi giorni con un volo charter diretto a Tunisi.