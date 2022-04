Cadavere mutilato trovato nel Po: le indagini portano ad Andreea Alice, sparita dopo una festa

Giungono nuove informazioni e nuove piste riguardo il cadavere di donna giovane trovato mutilato nel Po. Si apre una pista in particolare, quella della ragazza 27enne sparita lo scorso 11 marzo dopo una festa

L’inchiesta sul cadavere mutilato trovato nel fiume Po, a Occhiobello (Rovigo), comincia a contornarsi di nuove informazioni e piste da seguire. Tra queste ultime, ce n’è una in particolare, quella di una ragazza di 27 anni sparita l’11 marzo 2022 dopo essere stata a una festa in un casolare in provincia di Ancona.

La ragazza si chiama Andreea Alice Rabciuc. A far ipotizzare che possa trattarsi di lei, è il fatto che la salma fosse in buono stato di conservazione e che fosse nel fiume da meno di 30 giorni, fattore che ha quindi portato a scartare l’ipotesi che potesse trattarsi del corpo di Isabella Noventa o Samira El Attar, ma in particolare, le mutilazioni di mani e testa.

Andreea aveva dei tatuaggi sulle mani e dei capelli blu, indizi che l’avrebbero resa riconoscibile. Anche il vestito di paillettes potrebbe essere suo, visto che la sua sparizione è avvenuta dopo una festa. Gli investigatori non fanno trapelare nulla sulla vicenda, e per ora restano solo ipotesi, fondate sulle persone sparite da casa che potrebbero corrispondere sulla base di tipo ed età. Ma per capire, bisognerà attendere.

Andreea Rabciuc, 27 anni, era scomparsa l’11 marzo dopo una festa in un casolare in provincia di Ancona. A seguire questa vicenda anche il programma di Rai “Chi l’ha visto?”. Sono diversi i punti non chiari in questa vicenda, che i carabinieri di Jesi dovranno risolvere. Tra questi, cosa è accaduto prima della festa e perché stava litigando con il suo ragazzo? Come mai lui le avrebbe trattenuto il telefonino (come affermano amici e madre della ragazza), restituendolo solo la domenica successiva alla madre, ritardando quindi l’allerta della sparizione?

Il cadavere trovato all’interno del borsone era di una donna sui 30 anni, più o meno, che dopo essere stata spogliata, è stata decapitata, mutilata e poi messa in una sacca e lanciata nel Po. Rimangono i brandelli di un vestito blu e viola con paillettes.

L’esame autoptico ha fatto venir fuori ulteriori dettagli, come il fatto che il cadavere era stato inserito nella sacca in posizione fetale. Il medico legale è riuscito a capire che si trattasse della salma di una donna solo dalla conformazione del torace. La donna ha la pelle molto chiara e pare che il cadavere sia stato in acqua oltre 30 giorni.