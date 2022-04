Maria Cristina muore nella sua abitazione sotto gli occhi della figlia: aveva 45 anni

Il corpo di Maria Cristina Taralli è stato portato all’ospedale di Teramo dove avrà luogo l’autopsia per capire cosa sia successo

Dramma a Giulianova, in provincia di Teramo, dove una maestra di 45 anni, Maria Cristina Taralli, ha perso la vita nella sua abitazione in via Muracche, dopo un malore.

Il malore ha avuto inizio di mattina e durante il giorno si è aggravato, tant’è che la donna perdeva sangue, finché la donna, che era maestra alla scuola elementare De Amicis, è deceduta sul letto. Accanto a lei la figlia, 17 anni, che ha immediatamente allertato il padre, l’impresario Fabio Cretone.

Da quanto scrive Il Messaggero, dalla ricognizione della salma eseguita dall’anatomopatologo Giuseppe Sciarra, che ha mandato una relazione in merito al pm di turno, la donna potrebbe aver riportato un problema ai polmoni.

Il corpo della donna è stato trasportato all’ospedale di Teramo dove eseguiranno l’esame autoptico. Una scelta legata, forse, a un grave sinistro stradale che la donna ebbe nel luglio 2019. All’epoca, la donna, che era sul suo scooter, cadde sulla statale Adriatica mentre provava a frenare per non colpire un’auto che era spuntata improvvisamente. Un sinistro per cui l’automobilista è a processo per gravi lesioni personali.

Il sindaco Jwan Costantini ha fatto sapere di essere «sconvolto dall’improvvisa scomparsa di Mariacristina Taralli, moglie dell’amico Fabio Cretone. Il primo cittadino, l’amministrazione comunale, l’intera città, si stringono a lui, alla figlia, alla famiglia. Commossi, partecipano al grande dolore e li abbracciano con affetto fraterno».