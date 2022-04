Resti umani trovati a Maranello, divulgate foto vestiti: potrebbero essere utili per identificare la vittima

La Procura di Maranello, in provincia di Modena, ha divulgato le foto di vestiti e accessori trovati nei pressi del luogo rinvenimento dei resti

La Procura della Repubblica di Modena ha dato il via libera alla divulgazione di foto di vestiti e accessori rinvenuti nei pressi dell’area in cui sono stati ritrovati dei resti umani, a Maranello (Modena).

L’obiettivo della suddetta diffusione di immagini relative a vestiti e accessori, è quello di favorire l’identificazione del corpo fatto a pezzi di una giovane, trovato dentro un borsone. Il cadavere è stato ritrovato nel pomeriggio dello scorso 2 aprile, ed è attualmente analizzato dal medico legale al Policlinico modenese.

I carabinieri, come disposto dalla Procura, hanno divulgato le foto dei vestiti e degli accessori trovati nel borsone, ossia un reggiseno rosso, una maglietta a maniche lunghe bianca, una maglia nera, una rosso scuro e un orecchino in oro giallo.

Il giallo è alquanto complesso. A far accrescere maggiormente i dubbi, è il differente stato di conservazione degli abiti. Ad esempio, il reggiseno e il maglione rosso sembrano più rovinati delle altre due maglie. Non c’è inoltre certezza che quei vestiti siano in effetti da donna, soprattutto per quanto concerne il maglione dolcevita.