Meteo OGGI venerdì 8 aprile | addensamenti in aumento

Nella giornata di OGGI venerdì previsioni meteo del 8 aprile. Al nord cieli coperti e rovesci. Al centro nubi. Al sud addensamenti. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di venerdì 8 aprile.

Nord:

Annuvolamenti estesi lungo l’arco alpino con fenomeni associati su Valle d’aosta ed aree confinali piemontesi ma oltre i 2000 metri. Velature in transito sulle restanti aree al mattino e nubi in aumento dal pomeriggio su Lombardia, Emilia-romagna e restante triveneto con qualche debole piovasco associato.

Centro e Sardegna:

Sereno o poco nuvoloso sulla Sardegna. Schiarite al mattino su bassa toscana, alto Lazio e molte nubi sulle restanti regioni peninsulari con locali piovaschi a ridosso dei rilievi toscani. Temporanea attenuazione della copertura nuvolosa nel corso del pomeriggio e nuova estensione della copertura nuvolosa a fine giornata.

Sud e Sicilia:

Locali annuvolamenti sulle regioni tirreniche peninsulari con possibili deboli piovaschi a ridosso dei rilievi appenninici e prevalenza di sereno sulle restanti aree.

Temperature:

Minime in lieve calo su Campania, Puglia e Sicilia; stazionarie su triveneto ed in generale aumento sul resto del paese. Massime stazionarie al nord; in aumento sul resto del paese, in modo più sensibile al meridione.

Venti:

Da moderati a forti di maestrale sulle zone alpine nord occidentali; moderati sud occidentali sulle restanti regioni, forti su Emilia-Romagna e lungo tutta la dorsale appenninica.

Mari:

Da mossi a molto mossi adriatico e ionio; molto mossi i restanti bacini, localmente agitato il ligure.