Meteo OGGI giovedì 7 aprile | coperto al nord

Nella giornata di OGGI giovedì previsioni meteo del 7 aprile. Al nord cieli coperti e rovesci. Al centro nubi. Al sud addensamenti. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di giovedì 7 aprile.

Nord:

Cielo molto nuvoloso sulle zone montane e pedemontane con lievi nevicate sui rilievi alpini confinali oltre i 2000 metri, più diffuse ed abbondanti sulle relative aree alpine della Valle d’aosta occidentale; sul resto del settentrione estese ma innocue velature, più spesse a ridosso della catena alpina.

Centro e Sardegna:

All’inizio molte nubi un po ovunque con locali deboli piogge o rovesci, in miglioramento dal pomeriggio con ampie aperture; farà tuttavia eccezione l’area appenninica, dove permarrà una nuvolosità compatta, che poi si estenderà nuovamente in serata anche alle altre zone di Toscana, Umbria e Marche, e che sarà in grado di produrre a fine giornata qualche breve rovescio sulla porzione più settentrionale Toscana.

Sud e Sicilia:

Cielo inizialmente molto nuvoloso o coperto con piogge e rovesci sparsi su Molise, regioni tirreniche peninsulari, Puglia settentrionale e nord Sicilia, anche temporaleschi su Basilicata e Calabria tirreniche; dal pomeriggio seguirà un deciso miglioramento su Molise, alta Campania, settore pugliese, Basilicata orientale e sull’isola con spazi soleggiati sempre più estesi, mentre i fenomeni si attenueranno, ma solo parzialmente sulle restanti aree tirreniche.

Temperature:

Minime senza variazioni di rilievo su Liguria, rilievi lombardi e friulani, Sardegna, appennino centrosettentrionale, alto Lazio, nonchè su Basilicata, Calabria e Sicilia tirreniche; in rialzo sul resto del paese; massime stazionarie su ovest Valle d’aosta , Liguria e Sardegna centroccidentali, rilievi altoatesini, pianura friulana, toscana centrosettentrionale, nord Umbria, estreme aree ioniche e Sicilia centromeridionale; in aumento sul rimanente centro-nord, più marcato su basso Piemonte, Toscana meridionale ed alto Lazio; in diminuzione sul resto del sud.

Venti:

Moderati nordoccidentali al centro-sud con decisi rinforzi su isole maggiori, Basilicata tirrenica e Calabria, in attenuazione serale su Sardegna, Sicilia e meridione, e rotazione ed ulteriore intensificazione da sud-ovest su coste toscane, appennino centrale e restante territorio marchigiano; inizialmente deboli variabili al nord, tendenti a divenire meridionali su Liguria ed Emilia-romagna, ma con ventilazione che si farà forte dai quadranti occidentali nella sera sui crinali alpini occidentali e su quelli appenninici emiliano-romagnole.

Mari:

Da molto mossi ad agitati fino a fine giornata su tirreno centromeridionale, stretto di Sicilia, basso ionio e mar ligure, quest’ultimo tendente a divenire invece molto agitato al largo dalle prime ore serali; da poco mosso a mosso l’adriatico centrosettentrionale; molto mossi i restanti bacini.