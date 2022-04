Torna libero lo scienziato cinese che modificò illegalmente DNA di due gemelli

Dopo tre anni di prigione, torna libero He Jiankui, lo scienziato cinese che rivelò di aver modificato – illegalmente – il DNA di due gemelli, Lulu e Nena. I fatti risalgono al 2018.

Oltre a Lulu e Nena, He Jiankui sembrebbe aver fatto lo stesso con un terzo bambino di nome Amy.

Nel 2018, He Jiankui è diventato famoso dopo aver rivelato di essere riuscito a far nascere due bambini, conosciuti come Lulu e Nana, geneticamente manipolati per resistere all’HIV. Per effettuare questa manipolazione, Jiankui e il suo team hanno utilizzato una tecnica Crispr. Questo sistema si basa su una proteina che agisce come se fosse una forbice che tagli un DNA bersaglio e che può essere impiegata per fare determinate modifiche al genoma di una cellula. Dopo il taglio, è possibile eliminare le sequenze di DNA dannose dal genoma bersaglio o anche sostituire delle sequenza andando a correggere alcune mutazioni che sono causa di malattie.

In questo specifico caso, però, si è fatto ricorso alla tecnica Crispr non per modificare un difetto del DNA, ma direttamente sugli embrioni. Ad oggi, vi sono conferme sull’utilizzo di questa tecnica solo su Lulu e Nana, definiti «Crispr-babies». Dubbi su un terzo bambino, Amy, e allo stesso tempo non è possibile sapere quanti embrioni in laboratorio abbiano subito questo tipo di intervento.

Le accuse

He Jiankui, nel corso di una conferenza presso l’Università di Hong Kong nel 2018, aveva presentato con orgoglio il suo progetto. Lo scienziato aveva anche specificato che con questo studio voleva «dare alle ragazza la capacità naturale» di non contrarre l’HIV. Il suo scopo, quindi, non era quello di eliminare le malattie genetiche. Il Governo cinese ha accusato lui e il suo team di aver falsificato la documentazione per l’autorizzazione etica all’esperimento. Dopo la presentazione del progetto e lo scandalo che ne seguì, le autorità cinesi decisero di introdurre delle sostanziali modifiche alle normative sulla modificazione genetica umana. Allo stesso modo, il Governo, prima che He Jiankui venisse rilasciato, ha diffuso delle nuove linee da seguire in settori specifici, come ad esempio la medicina.

He Jiankui è stato condannato a 3 anni di carcere e ad una multa di 432.300 euro, ovvero 3 milioni di yuan.