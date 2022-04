Gianni Morandi: “Ho ospitato una signora ucraina, è voluta tornare a casa”

Il celebre cantante ha detto di avere ospitato una rifugiata nella sua casa, la donna è però voluta tornare nel suo Paese. “Putin si sta comportando in modo folle” ha detto Morandi.

Reduce dal suo ultimo concerto in favore della pace in Ucraina, Gianni Morandi ha raccontato della sua esperienza nell’ospitare una rifugiata ucraina nella sua abitazione poco fuori Bologna.

”Ho ospitato per circa quindici giorni una signora ucraina di 69 anni, non riuscivamo a comunicare molto bene con lei perché parlava solo ucraino o russo. Lei si chiudeva in camera e piangeva e cercava di parlare al telefono con alcuni famigliari che erano là, una mattina si è svegliata e se n’è andata perché voleva tornare in Ucraina, a casa sua, nonostante le bombe” ha detto questa mattina Morandi ospita del programma Giletti 102.5. ”Poi ho saputo che è arrivata, ci ha ringraziato tanto“.

“BASTA CON LA GUERRA”

“Io sto dalla parte dei più deboli, degli ucraini che mi sembrano e sono i più deboli. Se hanno bisogno di aiuti da parte nostra, io sono da quella parte lì – ha aggiunto -. Penso che siamo stati molto fortunati in tutti questi anni, non abbiamo mai vissuto un conflitto così, dopo il 1944 e il 25 aprile del 1945. Si, ci sono state le brigate rosse, gli attentati, i rapimenti, ma una guerra così non me l’aspettavo di certo, nonostante io sia nato sotto i bombardamenti. Un soldato americano portò una coperta a mia madre che stava partorendo. Per questo americano mi chiamavo ‘Little John’, chissà dove è finito“.

Il cantante ha poi voluto dire la sua su Vladimir Putin. “Non si può andare avanti tanto con questa guerra, prima o poi finirà. Forse Putin non vuole far vedere di essere sconfitto? Mi sembra che si stia comportando in maniera folle” ha concluso Morandi.