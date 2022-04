Anpi, critiche a manifesto per il 25 aprile (anche per bandiere sbagliate)

L’associazione dei partigiani, che è già finita tra le polemiche per la guerra in Ucraina, ha deciso di rilanciare l’articolo 11 della Costutuzione nel manifesto del 25 aprile

Nel manifesto del 25 aprile lanciato dall’Anpi, associazione partigiani, appare la scritta:«L’Italia ripudia la guerra» (art. 11 Costituzione).

La scelta di citare il suddetto articolo costituzionale, ha sollevato diverse critiche in giorni in cui l’Anpi ha subìto diverse critiche per la posizione assunta su quanto sta occorrendo in Ucraina. Sul profilo Fb dell’associazione, c’è scritto che si tratta di un disegno creato «da Alice Milani, illustratrice e fumettista, che ringraziamo di cuore anche da qui».

Nel manifesto sono rappresentati dei partigiani attorniati da ragazzi e bambini, con al centro la dicitura:«L’Italia ripudia la guerra». Oltre tuttavia al testo, la cui chiave di lettura è unicamente pacifista, e criticata da chi rammenta che i partigiani si batterono in guerra per la riconquista della libertà, ci sono polemiche pure sul disegno stesso.

«Il manifestino del 25 aprile con la bandiera sbagliata. Confusi loro, infelici noi. Che pena un #Anpi gestito così», le critiche del costituzionalista Francesco Clementi. Nel disegno si vede infatti che le bandiere esposte hanno il tricolore in orizzontale e non in verticale, trasformando la bandiera italiana in quella ungherese.