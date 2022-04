Cosa è successo a Matteo? Il ragazzo è in coma: “Chi sa parli”

Aggressione, rapina o pirata della strada? Cosa è successo a Matteo Valentini, trovato venerdì gravemente ferito alla periferia di Roma. Ora lotta tra la vita e la morte e si trova ricoverato in ospedale.

E’ stato trovato all’una di notte riverso in una pozza di sangue nella zona est di Roma, il cranio con diverse gravissime fratture e il naso rotto. Matteo Valentini è adesso in coma e rischia la vita, ricoverato al policlinico Umberto I in prognosi riservata.

Il fatto è accaduto venerdì notte, non ancora chiaro come sia avvenuto il ferimento del ragazzo di 20 anni. Si ipotizza che possa essere stato vittima di un pirata della strada oppure che possa essere stato aggredito con un bastone. Mancano i testimoni, per questo motivo la madre ha lanciato un appello per chiedere a chi ha visto di raccontare cosa è successo.

“Venerdì mi sono svegliata alle 4:45 circa. Ho avuto un presentimento strano da mamma. Matteo non era nel letto. Così ho chiamato il fratello, l’altro mio figlio, che mi ha rassicurato” dice la donna. Ma l’indomani mattina il ragazzo non era ancora rincasato “a quel punto ho chiamato tutti gli ospedali di Roma. Dal policlinico Umberto I ho ricevuto le informazioni che, purtroppo, non avrei mai voluto sentire. Mentre andavano in ospedale ci hanno chiamato dal commissariato di San Basilio, dicendo di aver ricevuto dall’ospedale il referto di mio figlio. Stanno indagando, mi hanno detto“.

VITTIMA DI AGGRESSIONE?

Gli oggetti personali del ragazzo era spari per la strada, segno che probabilmente non ha subito una rapina andata male. La madre racconta ancora che Matteo “potrebbe essere stato colpito da un oggetto contundente forse un bastone” secondo i medici che lo hanno in cura. Non è chiaro cosa gli sia successo nello spazio di tempo in cui non era con gli amici. La polizia sta indagando. “In queste ore ho sentito diverse persone. C’è chi dice che Matteo sia stato investito, qualcun altro aggredito. Sicuramente non è stato rapinato” continua la madre.

“Stava tornando a casa a piedi dopo una serata tranquilla con gli amici di sempre. I suoi amici ci stanno dando tutto il sostegno e le informazioni che hanno a disposizione, stanno organizzando anche una fiaccolata per lui. Il problema è che era da solo e nessuno sa cosa gli sia successo. Abbiamo bisogno di informazioni, se qualcuno ha visto qualcosa parli” conclude la signora.