Motociclista non nota il cantiere e sbatte contro cavo d’acciaio: muore a 49 anni

L’uomo si era ritrovato in una corsia chiusa a causa di lavori e ha perso la vita dopo essersi schiantato contro un cavo d’acciaio

Il sinistro letale è occorso sul raccordo A1 a San Donato Milanese (Milano). Un centauro di 49 anni ha perso la vita, stamattina, dentro un cantiere autostradale dopo essersi schiantato contro un cavo d’acciaio.

L’uomo era sulla sua moto, e forse a causa di una disattenzione o forse convinto di poter passare lo stesso in scooter, si è addentrato in un tratto chiuso a causa di lavori, ma non si è accorto del cavo d’acciaio ed è finito sull’asfalto. Inutili i tentativi di salvarlo, purtroppo non ce l’ha fatta.

Da quanto riportano i carabinieri, lo scooter si trovava sul raccordo San Donato-Autostrada del Sole, quando si è trovato davanti un restringimento della carreggiata per via di un cantiere autostradale e una volta finito in quella corsia, chiusa per l’appunto per lavori, non ha visto l’ostacolo e ha sbattuto.