Avvocatessa accoltellata: dopo 5 anni resta il mistero

Ancora irrisolto il cado della grave aggressione subita da una professionista di fronte al suo studio di Milano. La procura non ha trovato colpevoli e ha quindi optato per l’archiviazione.

Diverse coltellate al petto la ridussero in fin di vita mentre entrava nel suo studio di Milano, da allora l’avvocata Paola Marioni vive nella paura di una nuova aggressione.

Il fatto avvenne a Milano nel pomeriggio del 20 luglio di 5 anni fa, una persona le diede un appuntamento con un nome falso per poi colpirla violentemente con una lama. La donna riuscì a sopravvivere grazie all’intervento dei vicini che le prestarono subito soccorso sentendo le sue urla.

Allora vennero individuati due uomini come possibili responsabili, ma indagini più approfondite scagionarono entrambi. A distanza di tutto questo tempo però non è stato individuato alcun colpevole e la procura di Milano ha quindi deciso per l’archiviazione del caso. L’avvocata si è però opposta e il gip sarà quindi chiamato a pronunciarsi.