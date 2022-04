Coppia di anziani si schianta con l’Ape car: la donna è morta schiacciata, grave il coniuge

Una coppia di anziani ha avuto un terribile incidente in cui lei ha perso la vita alla periferia di Monopoli, in provincia di Bari

Due coniugi erano usciti per recarsi in campagna, ma da ieri pomeriggio non si sapeva più nulla di loro. All’alba di stamane la terribile scoperta: la loro Ape car si era schiantata, ribaltandosi sulla strada.

La donna, Ottavia Palmitessa, 82 anni, è rimasta schiacciata perdendo la vita, mentre suo marito, Giuseppe Gentile, 83 anni, è grave. Il terribile episodio si è verificato alla periferia di Monopoli, in provincia di Bari. A trovarli è stata la polizia.

Da quanto si apprende pare che l’Ape car, si fosse ribaltata, per ragioni ancora tutte da chiarire. Il marito della donna è attualmente in ospedale.