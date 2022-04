Secondo un sondaggio condotto per il progetto #prestoinsieme metà della popolazione italiana avrebbe sviluppato sintomi depressivi a seguito del Lockdown

Sono giovani, donne e disoccupati le categorie che hanno maggiormente manifestato sintomi depressivi durante il lockdown.

È uno dei dati emersi dal sondaggio condotto dall’Iss e dall’Unità di Biostatistica Epidemiologia e Sanità Pubblica del Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari dell’Università degli Studi di Padova, appena pubblicata dalla rivista Bmj Open.

Secondo la ricerca, l’88,6% del campione intervistato (5.008 persone, di età media 37 anni e in prevalenza donne) ha lamentato sintomi di stress psicologico e la metà dei soggetti ha sofferto di sintomi depressivi moderati o gravi.

L’Italia è stata tra i Paesi che hanno applicato delle severe restrizioni alla libertà di circolazione dei cittadini come soluzione necessaria per contenere la Pandemia e i dati emersi evidenziano le conseguenze sul piano fisico e psicologico della popolazione.

Peggioramento della dieta con diminuzione di consumo di frutta e verdura a favore di cibi ipercalorici e zuccherati (fonte di immediata soddisfazione e dall’effetto consolatorio) e forte riduzione dell’attività fisica anche casalinga.

«Questi risultati – concludono gli autori – possono essere utili nella valutazione complessiva delle risposte a nuovi focolai pandemici, perché forniscono indicazioni sulla necessità di implementare programmi pubblici di supporto psicologico per la comunità a fianco delle misure per il controllo pandemico. La conoscenza dei possibili effetti di una pandemia anche su chi non subisce direttamente il trauma della malattia, può comunque avere delle conseguenze a medio e lungo termine su ampie fasce di cittadini».