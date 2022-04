Si accascia in treno e muore a 23 anni: stroncato da un malore

Sabato pomeriggio un malore improvviso ha spento la vita di un giovane studente universitario di soli 23 anni.

Il ragazzo si è sentito male all’improvviso mentre viaggiava in treno, Inutili i soccorsi.

Servirà l’autopsia per far luce sulle cause della morte di Jacopo Proietti. È il giovane di 23 anni morto sabato scorso a Roma a bordo di un treno regionale. Era seduto al suo posto e quando il treno stava transitando nella stazione Tuscolana ha accusato improvvisamente un malore. I soccorsi non sono serviti a salvarlo.

Ora sarà l’autopsia a dare le risposte su una morte che ha colpito diverse comunità. Jacopo studiava alla Lumsa di Roma. Risiedeva a Velletri ma veniva dalla provincia di Latina. Suo padre, Aristide, è il presidente del Monumento naturale del lago di Giulianello. Una figura molto nota e stimata nella comunità di Cori e Giulianello, che si è subito stretta attorno alla famiglia del ragazzo scomparso.

«Ci stringiamo al grande dolore di Aristide Proietti, un dolore che colpisce tutti noi», ha dichiarato il sindaco di Cori Mauro De Lilli.