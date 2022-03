Mauro muore a 39 anni, stroncato da un malore: era un preparatore atletico

Lo hanno ritrovato i suoi genitori nel cortile della sua abitazione. Ha perso la vita qualche ora più tardi, dopo che lo avevano ricoverato in ospedale.

Mauro Siragna, 39 anni, preparatore atletico del Pedavena Calcio, ha perso la vita a causa di un malore improvviso nel cortile della sua abitazione. Tantissimi i messaggi di cordoglio e affetto per il 39enne, in particolare da parte degli amici della sua squadra di cui lui si occupava nel tempo libero. Mauro lavorava in un’impresa di pitture edili.

Il dramma è occorso mercoledì scorso, nel cortile di casa sua, in via Trento a Pedavena (Belluno). Il 39enne, che viveva con i genitori, era rientrato da lavoro dopo aver fatto delle commissioni e non ha neppure potuto varcare la soglia di casa che ha avuto un malore fatale, che lo ha fatto cadere a terra.

I suoi genitori lo hanno trovato al suolo, con un trauma alla testa. Pare che proprio a causa del malore, l’uomo sarebbe stramazzato a terra e avrebbe poi sbattuto il capo in modo violento.

Sul posto sono sopraggiunti i sanitari quanto prima e, dopo averlo soccorso, lo hanno condotto in nosocomio, al Ca’ Foncello di Treviso, dove l’uomo è spirato qualche ora più tardi.

Leggi anche:—>Ucraina: navi mercantili panamensi colpite dai caccia russi nel Mar Nero, una affondata [VIDEO]

Probabilmente ci sarà un’autopsia per approfondire ulteriormente le cause della morte dell’uomo. Siragna, da quanto si apprende, era in salute, grande amante dello sport.

Leggi anche:—>Avvelenò la madre e il suo patrigno, la donna in aula racconta:«Tentò di soffocarmi, poi disse:‘perché non muori’?»

Si allenava in palestra, e ne aveva una in casa in cui invitava anche gli amici a fare allenamento assieme. L’anno scorso, quando la società aveva deciso di rinnovare il Pedavena, aveva orgogliosamente rivestito il ruolo di preparatore atletico della squadra. In paese c’è grande cordoglio per il suo decesso. Il sindaco del posto, Nicola Castellaz, ha commentato così:«Mauro era una persona molto conosciuta per il suo impegno nello sport e la passione per la palestra. La sua morte ha lasciato un profondo vuoto. Siamo vicini ai genitori Elio e Rita e alla sorella Paola».