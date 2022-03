Claudia Bernardi, ex fotomodella trovata morta nella sua abitazione

È giallo sulla morte di Claudia Bernardi, ex fotomodella di 53 anni trovata morta nella sua abitazione. Sul corpo della donna, sono stati trovati alcuni ematomi. Sul caso sta indagando la polizia.

Il corpo senza vita di Claudia Bernardi è stato trovato nella sua abitazione di Venezia, tra Santo Stefano e Sant’Angelo, nella zona di Piazza San Marco. Il corpo è stato recuperato dagli agenti delle volanti, aiutati dai vigili del fuoco, la porta era infatti bloccata dall’interno.

L’allarme è stato lanciato dal padre della 53enne che non riusciva a mettersi in contatto con la figlia. L’uomo ha cosi’ chiamato il 113 ed è poi stata fatta la drammatica scoperta.

LEGGI ANCHE > Mauro muore a 39 anni, stroncato da un malore: era un preparatore atletico

Sul posto, oltre agli agenti delle volanti, anche i colleghi della scientifica per poter effettuare i rilievi, il medico legale e il magistrato di turno. Non si conoscono, al momento altri dettagli, se non che il corpo presentava alcuni ematomi e un occhio nero.