Christian, 23 anni, scomparso da martedì. I genitori e il sindaco:«Aiutateci a trovarlo»

È dalla notte di martedì che Christian Cervi, 23 anni è sparito da Cumignano sul Naviglio, in provincia di Cremona. Di lui non si hanno più notizie e i genitori e il sindaco del paese hanno fatto un accorato appello per ritrovarlo

Christian Cervi, 23 anni, è sparito da Cumignano sul Naviglio (Cremona) nella notte di martedì, e da allora, di lui non si è saputo più nulla. Da quanto fanno sapere i suoi familiari, il ragazzo è andato via di casa portandosi dietro una coperta arancione e alcuni abiti.

Aveva indosso una felpa di colore grigio e pantaloni di una tuta. Avrebbe con sé anche una borsa. Le ricerche finora non hanno dato alcun riscontro. A dare manforte i volontari del paese e il sindaco, che stanno percorrendo la campagna tra Soncino e Cumignano sul Naviglio.

Il sindaco di Cumignano sul Naviglio ha fatto un appello: «Chiunque abbia notizie che possano aiutarci a rintracciare Christian è pregato di mettersi in contatto con il Comune, chiamando in municipio, o con i carabinieri di Soncino».

I carabinieri di Soncino si stanno occupando del caso di Christian Cervi, coordinando le operazioni di ricerca.

Se qualcuno dovesse avere notizie del 23enne, può contattare i seguenti numeri: 037471133 (Municipio) oppure

037485090 (Carabinieri, Stazione Soncino).