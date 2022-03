Truffa assicurazione: intascava premi delle polizze e rilasciava certificati falsi, denunciata impiegata agenzia

È stata denunciata per truffa l’impiegata di un’agenzia di assicurazioni in Umbria. Nel 2021 la donna si sarebbe messa in tasca diversi premi pagati dai clienti, senza mai corrisponderli alla società di assicurazione e far partire la polizza obbligatoria Rca.

Le indagini dei carabinieri di Bettona, in provincia di Perugia, sono partite lo scorso mese di novembre.

I sospetti sono nati a seguito di uno degli abituali controlli stradali eseguiti dai militari dell’Arma.

I carabinieri hanno fermato un cittadino che esibiva, in buona fede, un certificato assicurativo falso. Sono scattati così gli accertamenti che hanno portato a scoprire come l’impiegata di un’agenzia di assicurazioni, sfruttando il rapporto fiduciario creatosi negli anni con svariati clienti della provincia di Perugia, non versasse i premi ricevuti dagli assicurati per rinnovare le polizze auto.

Inoltre la donna, poi denunciata, consegnava ai clienti dei certificati assicurativi fasulli. In questo modo l’impiegata li metteva anche in serio pericolo: in caso di incidente o infortunio i clienti sarebbero, di fatto, risultati scoperti sul piano assicurativo col rischio di serissime conseguenze.

I Carabinieri hanno identificato 23 certificati falsi, emessi per l’uso di altrettante automobili. La donna avrebbe ricavato da questa truffa una somma pari a circa 10 mila euro. Interpellata dagli uomini dell’Arma, l’Agenzia presso cui era impiegata la truffatrice ha messo a disposizione tutte i dati richiesti dagli investigatori. Grazie alla sua collaborazione è stato possibile chiudere le indagini. L’agenzia ha provveduto anche a regolarizzare le pratiche assicurative degli automobilisti coinvolti a loro insaputa nella truffa.