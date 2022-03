73enne investita da tram mentre attraversa la strada: è in gravi condizioni

L’incidente è avvenuto in via Albricci, nel pieno centro di Milano. Il tram della linea 24 ha investito una signora di 73 anni mentre attraversava la strada.

L’anziana signora, che in quel momento non si trovava sulle strisce pedonali, è stata investita intorno alle ore 12 ed è stata trasportata in codice rosso al Policlinico.

La 73enne è stata sottoposta ad un intervento chirurgico d’urgenza tutt’ora in corso a causa dei numerosi traumi provocati dal violento impatto.

Stando alle prime informazioni raccolte e diffuse da ATM, la 73enne sarebbe scesa da un marciapiede subito dopo il passaggio di un tram che avrebbe coperto la visuale al conducente della linea 24. Il tram proveniente dalla direzione opposta, quindi, non avrebbe visto la signora e l’ha investita.

LEGGI ANCHE: Adescano e derubano 80enne: arrestati due donne e un uomo

Il conducente del tram, rende noto l’azienda milanese, ha tentato di fermare la vettura e, nonostante ciò, non è stato possibile evitare l’impatto. Nel momento in cui sono arrivati i soccorsi, la signora era in arresto cardiocircolatorio. Anche l’autista della linea 24, un uomo di 50 anni, è stato trasportato in ospedale sotto shock,