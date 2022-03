Distributore di benzina “impazzito” eroga benzina gratis facendo il pieno alle auto

Una pompa di benzina tra Tavernova e Santa Cecilia, nell’area periferica di Eboli (Salerno), ha avuto un guasto all’impianto e ha iniziato a erogare benzina gratis a volontà. Il titolare:«Denuncio tutti»

Una sorta di ‘miracolo’ che ha però causato 20mila euro di danni al titolare della pompa di benzina. È quanto accaduto a Eboli (Salerno), in una zona periferica tra Tavernova e Santa Cecilia. Un automobilista che passava di lì fa rifornimento al distributore, che di notte è in modalità self service.

Mette 20 euro e poi estrae la pistola dal distributore per la solita erogazione della benzina. A quel punto, non può credere ai suoi occhi: nonostante abbia messo 20 euro, la benzina continua a scorrere nel serbatoio anche dopo che si era arrivati al quantitativo richiesto.

L’automobilista è sconvolto, con 20 euro ha fatto il pieno! Intanto, sopraggiunge un altro automobilista e il primo gli racconta cosa è successo. Così scatta il passaparola e in poco tempo la voce si diffonde, al punto che l’impianto viene assaltato da tantissime persone che arrivano sul posto addirittura a piedi con taniche, bottiglie e contenitori per rifornirsi di carburante.

Quando il danno è ormai arrecato, sopraggiunge il titolare della pompa di benzina che ne ferma definitivamente l’erogazione gratuita.

Da una prima verifica è risultato esserci un guasto all’impianto, un danno da 20mila euro. Il titolare della stazione di benzina non intende perdere tutto quel denaro e ha deciso di sporgere denuncia per furto. Le forze dell’ordine stanno quindi indagando per trovare i furbetti che hanno preso tutta quella benzina senza pagare un euro. Alcuni sarebbero già giunti al distributore per saldare il conto, in modo da evitarsi la denuncia.