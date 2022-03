Adescano e derubano 80enne: arrestati due donne e un uomo

Tre persone, due donne e un uomo, sono stati arrestati dai Carabinieri di Sansepolcro perché hanno adescato e poi derubato un signore di 80 anni mentre faceva compere al centro commerciale.

È successo presso il Centro Commerciale Valtiberino. Qui tre persone di origine romena e di età compresa tra i 22 e i 29 anni, hanno cercato di ammaliare un ultraottantenne impegnato negli acquisti per derubarlo.

Le due donne e l’uomo provenivano da Perugia e sono stati arrestati dai Carabinieri di Sansepolcro.

Mentre la vittima della truffa aspettava fuori dai negozi, le due donne si avvicinano a lui promettendogli dei rapporti sessuali. Ammaliato, fa salire nella sua auto una delle due donne. In quel momento, però, la ragazza gli ruba tutti i contanti presenti nel portafoglio e due bancomat.

I tre ragazzi di origine romena sono ora accusati di furto e di utilizzo di carte indebite. I Carabinieri hanno li hanno inoltre trovati in possesso di ulteriori mille euro, ma nel momento in cui sono state loro chieste delle spiegazioni, non hanno saputo rispondere. I tre ragazzi, infatti, non hanno un lavoro.