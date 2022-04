Sparatoria a New York: si cerca un sospetto con maschera antigas

Si cerca il responsabile dell’attentato alla stazione di New York. Pare sia un uomo afroamericano. Sul posto l’Fbi, allertati il sindaco e la Casa Bianca.

La polizia sta cercando un uomo con una maschera anti-gas e un gilet arancione, sospettato di essere il responsabile della sparatoria avvenuta poco fa nella metropolitana di New York.

Secondo quanto riferiscono i testimoni, l’uomo avrebbe lanciato un ordigno esplosivo nella stazione e poi aperto il fuoco intorno alle 8 e 30 ora locale, momento in cui i treni sono più affollati.

“Ho pensato che fosse un lavoratore del Mta [azienda di servizio nella metro, ndr] all’inizio e non ho prestato grande attenzione” ha raccontato una donna presente all’attentato, riferendo che il responsabile potrebbe essere un “afroamericano di alto circa 1,65 e sui 77 kg che indossava un gilet arancione e una maschera anti-gas che ha lanciato una sorta di cilindro che ha fatto una scintilla” e aggiunto di aver perso il conto sul numero degli spari, “erano tanti, non so dire quanti“.

CACCIA ALL’UOMO

Intervenuta sul posto anche l’Fbi che sta cercando il responsabile. Allertato anche il dipartimento per la Sicurezza Interna. Il presidente americano Joe Biden e il Il sindaco di New York Eric Adams sono stati informati della situazione, lo fanno sapere i rispettivi portavoce che aggiungo: “Lo staff della Casa Bianca è in contatto con il sindaco Adams e il capo della polizia Sewell per offrire l’assistenza necessaria“. Lo staff del sindaco chiede “ai newyorkesi di stare lontano da quest’area per la loro sicurezza e in modo che i primi soccorritori possano aiutare chi ha bisogno e indagare“,

ALLERTA GENERALE

In tutte le scuole della zona di Brooklyn dove oggi è avvenuta la sparatoria nella stazione della metropolitana sono state messe in stato di allerta, con l’ordine di “shelter in” che significa che nessuno può lasciare l’edificio e solo gli studenti possono entrare.