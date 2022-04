Stati Uniti, sparatoria a New York: diverse le persone ferite, trovati ordigni inesplosi

Una sparatoria negli Stati Uniti, a New York, presso la stazione di Brooklyn, ha causato diversi feriti.

Secondo quanto riferito dal dipartimento dei vigili del fuoco, vi sono anche testimonianze di un’esplosione che avrebbe avuto luogo e del ritrovamento di diversi ordigni inesplosi.

“Diversi ordigni inesplosi” sono stati trovati nella stazione della metro di Brooklyn. Lo ha riferito il dipartimento dei Vigili del fuoco di New York, che non ha fornito ulteriori dettagli, limitandosi a far sapere di essere stato allertato dopo che era stato visto del fumo uscire dalla stazione sulla 36ma strada, Brooklyn Sunset Park, dove alcune persone sarebbero state ferite a colpi d’arma da fuoco.

Agenti speciali sul posto

Sono numerose le persone colpite in una sparatoria avvenuta in una stazione della metropolitana di Brooklyn, a Sunset Park. Secondo quanto testimoniato dalle immagini vi sono diverse persone a terra, insanguinate. Tutta la zona è stata chiusa e ci sono molte ambulanze in arrivo, sono presenti sul posto anche gli agenti delle squadre speciali.

Il fatto è avvenuto intorno alle 8.30 del mattino. Le immagini ritraggono il panico nella stazione, con persone insanguinate sulla banchi e i soccorsi in arrivo. Secondo quanto riportato dalla Cnn, sarebbero almeno 13 le persone rimaste ferite, cinque di loro a causa dei colpi d’arma da fuoco.

Secondo quanto riportato, il sospetto avrebbe indossato una maschera anti gas e degli abiti da dipendente della metropolitana.

In aggiornamento…