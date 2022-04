Meteo OGGI giovedì 14 aprile | maltempo generale

Nella giornata di OGGI giovedì previsioni meteo del 14 aprile. Al nord cieli coperti. Al centro addensamenti prevalenti. Al sud addensamenti in aumento. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di giovedì 14 aprile.

Nord:

Velature anche estese su tutte le regioni, con parziale nuvolosità media fino metà giornata su Liguria, Piemonte, Valle d’aosta, Lombardia e Trentino-alto adige. Al primo mattino nubi basse e foschie localmente dense su coste e immediato entroterra dell’Emilia-romagna.

Centro e Sardegna:

Cielo velato sulle regioni peninsulari con parziali addensamenti medi in serata sulle coste laziali; molte nubi sulla Sardegna con qualche breve rovescio possibile sempre sul settore sud durante le ore centrali.

Sud e Sicilia:

Nuvolosità irregolare anche consistente ma innocua su Sicilia orientale e Calabria ed estese velature sul resto del sud, con nubi basse anche estese e foschie anche dense fino al primo mattino su Puglia meridionale e Basilicata ionica.

Temperature:

Minime in calo su Valle d’aosta ed est Emilia-romagna, in aumento su Liguria, regioni nord-orientali, Toscana, coste laziali, Sicilia e Calabria; massime in aumento anche marcato sul nord-est, Sardegna meridionale e ovest Sicilia e, in misura minore, anche su Lombardia, est Emilia-romagna, Liguria e Puglia meridionale, senza variazioni di rilievo sul resto d’Italia.

Venti:

Variabili sul settore alpino/prealpino e mediamente orientali sul resto d’italia: Moderati con locali rinforzi sulla Sardegna; moderati su Sicilia e Calabria, tendenti a forti sulla Sicilia e localmente sulla Calabria; mediamente deboli altrove con rinforzi fino la tarda mattina sulla Liguria di ponente.

Mari:

Da molto mossi ad agitati stretto di Sicilia, mare e canale di Sardegna con moto ondoso più accentuato sullo stretto di Sicilia e moto ondoso in diminuzione da nord sul mare di Sardegna; molto mossi i settori sud di tirreno e ionio con quest’ultimo tendente a localmente agitato per fine giornata; poco mossi adriatico e nord ionio con moto ondoso in aumento su quest’ultimo; mar ligure da poco mosso sul settore est a molto mosso sull’estremo settore ovest ma con moto ondoso in generale diminuzione fino a poco mosso per fine giornata; mosso il restante tirreno.