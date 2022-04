Meteo OGGI venerdì 15 aprile | nuvole con piogge

Nella giornata di OGGI venerdì previsioni meteo del 15 aprile. Al nord cieli coperti. Al centro addensamenti prevalenti. Al sud addensamenti in aumento. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di venerdì 15 aprile.

Nord:

Nubi in sensibile aumento sulle alpi e gradualmente sul restante triveneto con deboli precipitazioni attese al mattino e nel pomeriggio a ridosso dei relativi rilievi nordorientali; sul resto del nord cielo sereno o localmente velato. Qualche nube bassa in più, accompagnata da foschie dense e locali banchi di nebbia, potrà interessare al primo mattino e dopo il tramonto le coste e l’immediato entroterra di Veneto e Romagna.

Centro e Sardegna:

Ampie velature sulle regioni peninsulari, in diradamento dal pomeriggio con cielo pressochè terso; solo nella sera e durante le ore notturne annuvolamenti bassi e stratiformi con associate foschie dense interesseranno Marche ed Abruzzo. Sulla Sardegna estesa copertura media con qualche locale piovasco, in graduale attenuazione dal pomeriggio con estese ma innocue velature alte e sottili.

Sud e Sicilia:

Condizioni stabili con copertura alta e sottile non significativa su tutte le regioni peninsulari, più spessa in serata su bassa Calabria. Sulla Sicilia molte nubi medio-alte e stratificate, in attesa di un sensibile peggioramento con piogge e locali rovesci temporaleschi che interesseranno il settore centromeridi0onale dell’isola da fine giornata.

Temperature:

Minime in rialzo su nord-ovest, Emilia, Sardegna, bassa toscana, Lazio, rilievi abruzzesi e molisani, Campania meridionale, Salento, Basilicata tirrenica e Calabria, più deciso sulla Sicilia centrosettentrionale; senza variazioni di rilievo sul resto d’italia; massime in aumento su regioni nordoccidentali, ovest e nord Lombardia, Emilia-romagna centroccidentale, rilievi appenninici del centro ed al sud, Sicilia settentrionale compresa, più marcato sulla Sardegna; stazionarie sul resto del paese.

Venti:

Dai quadranti orientali su Emilia-romagna ed al centro-sud: moderati o forti su isole maggiori e bassa Calabria, con raffiche di burrasca sulla Sicilia e deboli altrove; deboli settentrionali al mattino sulla Liguria e variabili sul resto del nord.

Mari:

Da molto mossi ad agitati stretto di sicilia e ionio; molto mosso il mar di sardegna; mossi a molto mossi il mar di sardegna ed il tirreno centromeridionale, ma con moto ondoso in attenuazione; poco mossi o quasi calmi mar ligure ed adriatico; mossi i restanti bacini.