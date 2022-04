Sanna Marin, la giovane premier finlandese che sfida Putin

Marin è cresciuta in una famiglia arcobaleno, nel 2019 l’hanno eletta prima ministra ed è la più giovane premier nella storia della Finlandia

«Non ho mai pensato alla mia età o all’essere donna. Penso solo alle ragioni per cui sono entrata in politica». Queste le parole di Sanna Marin, prima ministra finlandese, 36 anni, la più giovane alla guida di un Paese in tutto il mondo. Una millennial, che sta per compiere una delle scelte più difficili e coraggiose nella storia della Finlandia.

La donna, in un momento assai complesso, chiederà che la Finlandia aderisca alla Nato, sfidando quindi il leader del Cremlino, Putin. Questo accadrà nel corso del 2022, e così anche la Svezia. Se verrà accettata, porterà le basi dell’Alleanza al confine con il territorio russo, che è una delle ragioni per cui Putin ha attaccato l’Ucraina.

«Dobbiamo domandarci cosa possiamo fare per evitare che lo stesso non accada a noi», ha detto la prima ministra. E seppure la Russia abbia minacciato la Finlandia, con caccia russi che hanno invaso lo spazio aereo di Helsinki e i mezzi militari trasferiti verso il confine, Marin non si arrende e vuole proseguire con il suo piano.

Sanna Martin è nata a Helsinki nel novembre 1985 e a crescerla sono state sua madre e la sua compagna. Quest’anno compirà 37 anni, ma a 34 era già primo ministro, dopo aver conseguito la laurea in Scienze dell’Amministrazione. Nel 2006 ha fatto il suo ingresso in politica e nel 2012 è stata eletta presidente del consiglio comunale di Tampere.

Nel 2017 l’hanno eletta primo vicepresidente del Partito Socialdemocratico Finlandese. Il 6 giugno 2019 ha assunto il ruolo di ministro dei trasporti e delle telecomunicazioni. L’hanno infine eletta prima ministra della Finlandia il 10 dicembre 2019, ed è la leader più giovane in carica in tutto il mondo.

Per anni ha lavorato come commessa e si è pagata gli studi. Nel 2020 si è unita in matrimonio con l’imprenditore ed ex calciatore Markus Raikkonen e la coppia ha una figlia.