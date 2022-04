Si uccide a 12 anni dopo stupro: ecco cosa le dissero gli agenti. Le foto choc postate dalla madre

La ragazza si è suicidata nel giugno 2021 dopo aver raccontato di aver subìto violenza da un ragazzo più grande che andava nella suo stesso istituto in Uk

Semina Halliwell si è tolta la vita nel giugno 2021 dopo aver raccontato lo stupro subìto da un ragazzo più grande di lei che frequentava il suo stesso istituto in Inghilterra.

Ora sua madre, Rachel, addolorata, ha deciso di postare la foto choc della figlia, 12 giorni prima che commettesse il gesto estremo, per mostrare a tutti in che condizioni fosse. La donna afferma che i poliziotti hanno gestito in malo modo il caso di sua figlia, che soffriva di autismo, e che prima di uccidersi aveva parlato con gli agenti per denunciare la violenza subita.

Ecco perché ha deciso di postare un’immagine scioccante del suo viso in nosocomio, cosa che ha fatto pure la zia di Semina. Da quanto si apprende dal Mirror, Semina Halliwell è deceduta dopo aver passato alcuni notti ricoverata in nosocomio. Aveva raccontato agli agenti di aver subìto uno stupro da un ragazzo più grande, che, a sua detta, l’aveva anche filmata per Snapchat.

La madre della dodicenne ha spiegato che i poliziotti che investigano sulla presunta violenza sessuale hanno messo a disagio la ragazza. La zia, Clare Halliwell, ha detto che un agente si sarebbe rivolto a Semina dicendo:«È la tua parola contro la sua e vuoi davvero che questo ti penda sopra la testa per 18 mesi, perché non andrebbe in tribunale per 18 mesi o due anni». Di fatto, l’avrebbe scoraggiata a denunciare l’accaduto.

Il drammatico caso della dodicenne è finito in commissione parlamentare il 23 giugno 2021, quando Apsana Begum ha domandato all’ex segretario dell’Istruzione Williamson, quali azioni intraprendere per tutelare ulteriormente i bambini da molestie e stupri.