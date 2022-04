Brasile: il governo regala viagra e farmaci per la calvizie ai militari

Il Partito socialista del Brasile chiede spiegazioni al governo su spese ingiustificate e strane donazioni fatte per ingraziarsi i favori delle forze armate del Paese.

Scoppia lo scandalo in Brasile dopo la scoperta da parte dell’opposizione che il governo ha acquistato oltre 35mila confezioni di Viagra e farmaci contro la caduta capelli alle forze armate del Paese.

Si è fatto portavoce della protesta il deputato del Partito socialista del Brasile Elias Vaz, il quale ha presentato una richiesta di spiegazioni al ministro della Difesa dopo avere appreso la notizia sul Portale sulla trasparenza e dal Pannello sui prezzi.

Vaz ha aggiunto che “Gli ospedali in tutto il Paese devono far fronte alla mancanza di insulina per la cura dei pazienti con malattie croniche e le forze armate ricevono migliaia di pillole di Viagra: la società esige una spiegazione“.

Ma non è tutto, ci sarebbero altre spese e donazioni ingiustificate da parte dell’esecutivo per ingraziarsi il favore dei militari, tra cui 11 milioni di dollari per salmone e carni pregiate.