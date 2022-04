Joe Biden viene raggiunto dal malcontento degli americani, ed è sempre più in difficoltà nei sondaggi.

Il lavoro del presidente americano non è particolarmente apprezzato, i sondaggi, in base all’ultima rilevazione di Quinnipiac, parlano chiaro.

Solo il 33% degli americani lo promuove a fronte di un 54% che lo boccia su come sta conducendo il suo lavoro. Biden ottiene qualche approvazione in più sul fronte dell’Ucraina, dove incassa il 39% dei consensi per la sua azione.