L’imprenditore sudafricano rompe gli indugi, il suo intento è ritirare dal listino di borsa Twitter e per farlo punta al 100%.

Secondo quanto riferito da Cnbc, il patron Tesla, dopo l’acquisto di oltre il 9%, offre 54,20 dollari per azione. In pre-mercato, i titoli Twitter balzano a New York dell’11,45% (a 51,10 dollari), mentre quelli Tesla cedono l’1,33% a 1008.81 dollari.