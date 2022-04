In arrivo la multa per chi rifiuta di far pagare tramite Pos

In arrivo multe per chi si rifiuta di fare pagare tramite pagamento elettronico con carta di credito o bancomat. Il costo della sanzione sarà misurato in base al valore della transazione rifiutata.

Rifiutare di far pagare un cliente con il Pos potrebbe costare molto caro. La nuova bozza del decreto sul Pnrr infatti prevede dal 30 giugno 2022 sanzioni salate a chi non accetterà il pagamento tramite carta di credito o bancomat. L’obbligo per tutti gli esercenti di dotarsi di dispositivi di pagamento elettronico era stato introdotto nel 2014, ma non erano ancora previste multe. Almeno fino a oggi.

Questo è quanto previsto dall’articolo 15 del nuovo decreto, il quale anticipa di sei mesi l’obbligo previsto per il 1 gennaio 2023. La sanzione prevista sarà di 30 euro al quale si aggiunge il valore del 4% della transazione rifiutata, quindi più sarà alto il pagamento che il cliente avrebbe dovuto effettuare più alto sarà il valore della sanzione.

A questa notizia si aggiunge il fatto che l’Agenzia delle Entrate ha chiesto al governo l’obbligo di invio di tutte le transazioni economiche effettuate con moneta digitale, un modo per combattere più facilmente l’evasione fiscale effettuata senza fatture e scontrini.