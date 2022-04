La lamentela di un cliente:«Mi hanno messo a mangiare vicino ai gay». I gestori del locale:«Non venga più»

I proprietari del locale di cui il cliente si è lamentato, hanno replicato così:«Ci scusiamo davvero per il disagio, non avevamo capito che venisse dal Medioevo»

Una recensione choc quella rilasciata da un cliente, rivolta alla bruschetteria Faedo di Monte di Malo, in provincia di Vicenza, che in breve tempo è divenuta virale sul web. Nella recensione, il cliente si lamenta:«Mi hanno messo a mangiare di fianco a dei gay e sinceramente non mi sono sentito molto a mio agio durante la consumazione. Peccato, perché la bruschetta era molto buona».

A pubblicarlo sui canali social è stata la pagina Facebook “I Sentinelli di Milano“, che ha anche postato quello che hanno replicato i gestori della bruschetteria: «Caro cliente, apprezziamo il suo impegno per valutare il nostro servizio attraverso la sua recensione, nonostante questo la invitiamo a non tornare a consumare la nostra bruschetta in quanto nel nostro locale accettiamo tutti, tranne gli omofobi. Ci scusiamo davvero per il disagio, non avevamo capito che venisse dal Medioevo. A saperlo l’avremmo messa a mangiare nella porcilaia, dove probabilmente si sarebbe trovato più a suo agio».

I proprietari hanno poi condiviso l’accaduto sui social e hanno commentato:«Ci vediamo costretti e allo stesso tempo veramente dispiaciuti a dover condividere una recensione come questa. Invitiamo questa persona a non presentarsi più nel nostro locale e con questo post vogliamo prendere una posizione ben definita contro coloro che la pensano allo stesso modo. Ci sarebbe piaciuto dire direttamente queste cose a tale signore se solo ne conoscessimo il vero nome e cognome».