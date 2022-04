Il cinghiale sfonda la porta dell’albergo e si fa “un giro” – VIDEO

Il grosso animale è stato ripreso mentre entra in un hotel nel genovese e semina il panico, il video è girato sulle chat. I cinghiali stanno diventando un grosso problema nella zona.

Una scena esilarante ma forse non per chi l’ha vissuta. In un hotel di Rapallo, in provincia di Genova, un grosso cinghiale è entrato improvvisamente nella sala d’aspetto, scardinando la porta d’ingresso e mandando nel panico l’uomo alla reception.

Il grosso animale sarebbe poi entrato nella stanza delle colazioni, spaventando la donna che stava lavorando in sala. Infine ha imboccato la stessa strada da cui era venuto ed è sparito. Il tutto è durato meno di un minuto.

Il momento è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza e ha fatto il giro del web tramite le chat e i gruppi su Whatsapp. Siamo ormai abituati a vedere incursioni di cinghiali in negozi, alberghi o per le strade delle nostre città. Nella zona di Genova è accaduto spesso che venissero avvistati nei pressi dell’Università, nel centro storico e nelle strade, col rischio di investirli o di essere caricati. Mentre a Roma il problema creato dalla presenza di questi animali è diventato molto diffuso.