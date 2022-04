Ritrovato il cadavere di Giovanni Borsatti, disperso da ieri. Dramma in montagna

A dare l’allerta, nella serata di ieri, i genitori che non lo avevano visto rientrare e non riuscivano a raggiungerlo telefonicamente

Era disperso da ieri Giovanni Borsatti, 25 anni, di Milano. I soccorritori lo hanno trovato morto a Piani di Artivaggio (Lecco).

Il ragazzo era andato a fare un’escursione in montagna dove era già stato e che conosceva bene, ma i genitori, vedendo che non rientrava e non avendo modo di raggiungerlo, avevano dato l’allerta.

Si è quindi messo in moto il soccorso alpino, affiancato dai carabinieri e da vigili del fuoco e protezione civile. Sono stati spostati vari mezzi tra cui fuoristrada e l’elicottero di Sondrio Areu. Durante le ricerche, hanno battuto l’area che va dai Piani di Artavaggio ai quelli di Bobbio.

Verso l’1:40 della notte, a 1800 metri, hanno rinvenuto lo zaino di Giovanni. Il suo cadavere era poco più in su, precipitato dall’alto, in un’area alquanto tortuosa. È sopraggiunto l’elicottero che ha fatto scendere il medico che purtroppo, non ha potuto fare altro che constatare la morte del giovane milanese. Poi hanno trasportato il corpo del giovane nell’obitorio dell’ospedale di Lecco.

Per oggi avevano già dato disposizioni per altre ricerche, con un dispositivo in grado rintracciare in poco tempo il segnale del cellulare, ma poi ieri notte hanno trovato la salma del giovane.