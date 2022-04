12enne mangia una pizza surgelata Buitoni e finisce in stato vegetativo

Un prodotto mal preparato del noto marchio di proprietà della Nestlé sarebbe la causa di una serie di infezioni molto pericolose che hanno provocato anche il decesso di due bambini. L’azienda ha ritirato la partita contaminata dalla vendita.

Una giovane di 12 anni è finita in stato vegetativo dopo avere mangiato una pizza surgelata prodotta dalla Buitoni. E’ successo in Francia e purtroppo pare non essere l’unico e il primo caso del genere.

“Léna – questo il nome della ragazzina – non reagisce più, non comunica più, non risponde più a stimoli sonori e visivi” è quanto ha raccontato il padre in una intervista. “Ha tirato fuori la lingua ed ha cominciato a vedere doppio“. In ospedale è stata messa in coma farmacologico ma al suo risveglio era in stato vegetativo.

CIBI MALPREPARATI E CONTAMINATI

Da febbraio a oggi in Francia ci sono stati diversi sindromi emolitiche e uremiche dovute a cibi contaminati, come nel caso di questa giovane. Almeno 75 persone comprese tra gli 1 e i 18 anni, due di questi sono purtroppo deceduti.

Secondo quanto riportato dal quotidiano francese Le Monde il responsabile sarebbe un batterio, Escherichia – coli O26, che ha contaminato una partita di pizze surgelate del brand Buitoni. Il problema è causato da una errata preparazione degli impasti che richiede un tempo di cottura particolarmente lungo. Le autorità sanitarie francesi fanno sapere che il numero di casi è in diminuzione mentre la Nestlé, proprietaria del marchio Buitoni, ha ritirato il prodotto dalla vendita.