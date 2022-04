Incidente stradale a Roma, perde la vita noto avvocato

La tragedia nel pomeriggio di ieri nel quartiere Prati: la vittima è deceduto in ospedale. Professionista noto, aveva tre figli ed in passato era stato sposato con l’ex Miss Italia Gloria Bellicchi,

Un impatto violento tra una vettura ed uno scooter, ad un incrocio considerato “pericoloso”: l’uomo a bordo del motociclo cade, impatta violentemente con il terreno. Le sue condizioni sono gravi: inutile il trasporto in ospedale, morirà poco dopo. Questa, in sintesi, la cronaca dell’incidente che è costato la vita ad Andrea Prosperi, 48enne avvocato, padre di tre figli e professionista noto nell’ambiente legale romano.

Il grave incidente è avvenuto verso le 14 di ieri: la vittima stava procedendo a bordo del suo scooter SH 300 lungo via Ruggero di Lauria, nel quartiere Prati di Roma. Giunto all’incrocio con via Caracciolo – crocevia considerato pericoloso dagli abitanti del quartiere – per motivi ancora da accertare il motoveicolo guidato da Prosperi impatta con violenza contro una Bmw, guidata da una donna di 55 anni. L’impatto sbalza a terra il motociclista: la donna scende dalla vettura, prova a soccorrere l’uomo, ma la situazione appare grave. Interviene il 118, che porta Andrea Prosperi in pronto soccorso, all’ospedale Santo Spirito, che dista pochi chilometri dal luogo dell’incidente: ma le condizioni della vittima sono troppo gravi. Poco dopo il ricovero d’urgenza, l’avvocato muore. Andrea Prosperi lascia tre figli. Era stato sposato, dal 2007 al 2009, con l’attrice Gloria Bellicchi, Miss Italia nel 1998. E’ l’ennesimo nome della drammatica lista di vittime di incidenti stradali a Roma: solo nel 2022 sono già 45.