Approfitta di quando è sola, maniaco si denuda davanti a donna che fa jogging: denunciato 60enne. La donna è riuscita a prendere la targa prima che l’uomo si desse alla fuga.

Denunciato un uomo di 60 anni, con l’accusa di atti osceni in luogo pubblico. Secondo quanto viene riportato dalle fonti, l’uomo si sarebbe denudato davanti a una donna intenta fare jogging nell’area reggiana. Le indagini sono partite immediatamente, a seguito della denuncia della molestata. La signora, infatti, dopo essere stata infastidita, sarebbe riuscita a mettere in fuga il maniaco, e a prendere la targa della sua auto. Presentatasi ai carabinieri con tutti i dati necessari, i militari sono infine riusciti a risalire all’identità del 60enne.

Approfitta di quando è sola, maniaco si denuda davanti a una runner

L’uomo, un 60enne della provincia di Modena, sarebbe partito con la sua auto e avrebbe raggiunto l’area appenninica reggiana del comune di Villa Minozzo già con l’intento, probabilmente, di esibirsi in atti osceni. Ad assistere alle sue “performance” è stata una donna di 50 anni, residente a Toano, e colta alla sprovvista mentre faceva jogging. La donna era infatti intenta a correre in località località Ponti di Foiano, quando sarebbe stata approcciata dal maniaco.

Dalle ricostruzioni offerte dalle fonti, l’episodio si è verificato nel pomeriggio del 21 marzo scorso. Durante l’attività fisica, la signora si era resa conto di essere stata presa di mira da un fuoristrada, guidato dal 60enne. L’uomo ha diverse volte fatto avanti e indietro per la zona, fino a che non è riuscito a cogliere la vittima da sola. Senza nessun altro nei paraggi, dunque, l’uomo ha fermato l’auto, ed è sceso in fretta denudandosi davanti a lei. Davanti alle esibizioni hard dell’uomo, la donna si è spaventata, e ha cominciato a gridare. Proprio quelle grida avrebbero fatto desistere il maniaco, che sarebbe quindi risalito immediatamente nel fuoristrada e si sarebbe dato alla fuga.

La donna, però, sebbene impaurita, è riuscita a prendere il telefono e ha fotografare la targa del mezzo. Con la foto, si è quindi diretta dai carabinieri della stazione di Toano, comune in provincia di Reggio Emilia, che hanno fatto partire subito le indagini. Una volta giunti a conclusione degli accertamenti, il maniaco è stato quindi indentificato, bloccato e denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia con l’accusa di atti osceni in luogo pubblico. Spetterà ora al giudice di verificare l’eventuale responsabilità dell’indagato.