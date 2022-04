Sventa per due volte il tentato scippo, 89enne fa denunciare una coppia di malviventi

Sventa per due volte il tentato scippo, una signora di 89 anni di Reggio Emilia fa denunciare una coppia di malviventi. La coppia di criminali è scappata a mani vuote, ma sono stati immortalati dalle immagini di sorveglianza della zona.

Hanno tentato per ben due volte di rapinare una signora anziana, ma per la coppia ora si mette male. La pensionata, una donna di 89 anni, è infatti riuscita a sventare tutti e due i colpi. Ad aiutarla il sistema di videosorveglianza installato nella zona. Per un 44enne modenese e una 54enne di Padova (entrambi senza fissa dimora e con diversi precedenti alle spalle) ora si parla di denuncia per furto aggravato e tentata rapina impropria. I fatti risalirebbero al mese scorso, e si sono verificati a San Polo d’Enza, piccolo comune dell’Emilia-Romagna.

Ennesimo tentativo di furto (finito male) quello perpetrato ai danni di una donna anziana, in quel di Reggio Emilia. La signora, di 89 anni, è stata dapprima avvicinata da una donna, poi aggredita da un uomo – suo complice. La donna ha approcciato la pensionata con la scusa di conoscerla: distraendola, ha quindi cercato di strapparle via il collier che stava indossando al collo. Attuato il colpo, dopo circa qualche minuto è arrivato un uomo, il complice della ladra, che l’ha aggredita e l’ha spinta facendola cadere a terra.

In nessun caso, però, i due sono riusciti a portar via la refurtiva. Dopo i due tentativi andati a vuoto, la coppia di malviventi è stata costretta a scappare a mani vuote. La signora a quel punto si è subito rivolta alle forze dell’ordine. Dopo essersi diretta presso la stazione dei carabinieri di San Polo d’Enza, la donna ha sporto denuncia in merito a quanto accaduto. Immediate le operazioni di indagine avviate dai militari dell’Arma.

Dopo una serie di accertamenti, i carabinieri sono riusciti ad identificare la coppia di criminali. Ad incastrarli anche le immagini riprese dalla telecamera di videosorveglianza installata nella zona del tentato scippo. I responsabili sono un 44enne, residente nel Modenese, e una donna di 54 anni residente a Padova. Entrambi senza fissa dimora e con alcuni precedenti alle spalle, i due criminali sono stati denunciati per furto aggravato e tentata rapina impropria.