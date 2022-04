Incidente sul lavoro: operaio muore travolto da un carico di bidoni

Un operaio di 59 anni è morto travolto mentre scaricava dei bidoni da un camion. L’incidente è accaduto nella sede Hera a Pievesestina di Cesena.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, l’uomo era da poco giunto alla destinazione e stava scricando il mezzo.

Il 59enne dipendente di una ditta di autotrasporto con sede ad Avellino, stava scaricando dal mezzo dei grossi bidoni per la raccolta dei rifiuti quando, per cause ancora da chiarire, è stato improvvisamente travolto da alcuni di questi andando a sbattere violentemente la testa contro il cemento. La tragedia è accaduta poco dopo le 11.

Probabilmente il materiale trasportato non era assicurato alle pareti del furgone, quando il 59enne ha spalancato le porte del camion, per poter scaricare il contenuto, il carico pesantissimo gli è caduto addosso, travolgendolo. Immediato l’intervento dei soccorsi, i vigili del fuoco di Forlì-Cesena e gli uomini del Commissariato di Cesena e del 118, sono giunti in suo soccorso. L’operaio è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini in gravissime condizioni, ma purtroppo è deceduto in ospedale.