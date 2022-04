Baby gang ruba uova di Pasqua a dei bambini, poi pesta lo zio che li difende

Una banda di minorenni ha rubato ad alcuni bimbi le uova regalate dallo zio. E quando l’uomo è intervenuto in difesa dei nipotini lo ha aggredito.

Lo hanno preso a calci e pugni, mandandolo al pronto soccorso.

Erano, come si suol dire, felici come una Pasqua i bambini. Del resto, quale occasione migliore per esserlo? Lo zio, un ristoratore di 48 anni, aveva appena regalato loro delle bellissime uova di Pasqua. I nipotini così erano usciti tutti contenti dal suo locale per tornare a casa con le uova di cioccolato. Ma quando hanno attraversato i giardini pubblici hanno avuto una brutta sorpresa. Qui i bimbi si sono visti venire incontro una gang di ragazzacci. E questi, dopo averli minacciati, gli hanno rubato le uova.

È successo a Cremona, nei giardini pubblici di Porta Serio. I bimbi derubati sono tornati dallo zio e in lacrime gli hanno raccontato tutto. L’uomo non ci ha pensato su due volte. Ha raggiunto il parco e ha preso di petto la baby gang chiedendo la restituzione del maltolto. In tutto, riferisce l’Ansa, erano una decina di minorenni, alcuni dei quali di origine straniera. Che in tutta risposta lo hanno aggredito prendendolo a calci e pugni. Un pestaggio in piena regola. Tanto che l’uomo ha dovuto farsi medicare al pronto soccorso.