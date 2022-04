Picchiata e rapinata nel portone del suo palazzo, costretta a cedere fedi nuziali [VIDEO]

Una signora stava rientrando a casa dopo aver fatto la spesa, e quando è entrata nel palazzo, si è fermata a controllare la cassetta delle lettere. Entrando, però, non si era resa conto che il portone di ingresso del palazzo non si era chiuso e che erano entrati due giovani che intendevano derubarla.

Le videocamere di sicurezza hanno ripreso tutta la scena. I carabinieri cercano i due malviventi

È l’inizio di un tragico filmato ripreso dalle videocamere di sicurezza in un edificio di via Kennedy, a Casoria (Napoli) e diffuso dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. I due giovani assalgono la signora, totalmente incuranti di essere filmati, e per alcuni minuti cerca di divincolarsi per evitare di essere derubata.

I due non hanno armi, ma la picchiano finché la signora cede e consegna le due fedi nuziali (la sua e quella del marito deceduto da poco tempo) e la borsa. Soltanto quando ormai la rapina è quasi al termine, un condomino sopraggiunge, ma i malviventi sono già andati via.

La donna, terrorizzata, si mette seduta sulla soglia dell’ingresso. I militari, che si stanno occupando dell’accaduto, hanno anche acquisito i video esterni delle videocamere di sicurezza.

Borrelli ha poi commentato così l’accaduto:«Il crimine e la violenza stanno prendendo la meglio ed i delinquenti diventano sempre più sfrontati e sfacciati, non temono neanche di agire in pieno giorno. Questo anche perché il sistema giudiziario non prevede la certezza delle condanne».