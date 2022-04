È positivo al Covid ma va in motel con l’amante: 56enne denunciato

Un 56enne positivo al covid, è andato in un albergo della provincia di Pavia per trascorrere una notte romantica insieme alla sua amante.

Ma pochi minuti dopo essere entrati in camera sono arrivati anche i carabinieri.

L’uomo, un 56enne del Varesotto, non poteva muoversi di casa essendo attualmente positivo al Covid-19. I militari lo hanno identificato e denunciato alla Procura di Varese.

Cosa è accaduto

Una volta giunti in albergo, la coppia ha fornito i propri documenti alla reception. Le generalità dei due, come previsto dalla legge, sono state trasmesse alle forze dell’ordine. È quindi emerso che il nome del 56enne risultava nell’elenco dell’Ats di Varese, tra le persone che sarebbero dovute essere in quarantena e quindi impossibilitati ad uscire dalla loro abitazione fino alla negativizzazione dal virus.

I carabinieri lo hanno quindi raggiunto in albergo e, dopo avergli notificato la denuncia, lo hanno invitato a indossare la mascherina e a rientrare subito a casa.