Giallo a bordo di un traghetto: uomo di 55 anni trovato morto

Giallo stamani a bordo del traghetto Moby Aki giunto in porto a Livorno, proveniente dalla Sardegna.

Un uomo di 55 anni che viaggiava da solo, è stato trovato morto nell’area bar della nave.

Secondo quanto ricostruito, sulla nave oltre al personale del 118, è intervenuta anche la Polmare, l’uomo è stato trovato esanime da alcuni membri dell’equipaggio nell’area bar della nave. Vani i tentativi del medico di bordo di rianimarlo. Sul traghetto è giunta la polizia scientifica per effettuare i rilievi e ricostruire l’accaduto.

Sono al momento ignote le cause del decesso. Secondo quanto appreso non sarebbero stati rilevati segni di violenza sul corpo. Sotto choc i parenti della vittima che lo stavano aspettando in banchina.