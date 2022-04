Baby gang accerchia tredicenne e gli ruba il telefonino: denuncia per cinque minorenni

Una gang di minorenni ha circondato e minacciato un coetaneo per rubargli il cellulare. Poi se la sono svignata.

Ma i Carabinieri li hanno identificati velocemente. E così i cinque componenti della banda si sono presi una denuncia.

Erano circa le 21:30 dello scorso 17 marzo: un tredicenne stava camminando tranquillamente in una strada del quartiere di Casal Palocco, una frazione di Roma. Quando improvvisamente si sono materializzati cinque altri ragazzi della sua stessa età. Avevano il cappuccio abbassato e il volto coperto dalla mascherina chirurgica. Dopo averlo accerchiato, uno del branco si è avvicinato al ragazzino e gli preso l’Iphone dalla giacca. E dopo essersi fatto indicare con le minacce il codice di sblocco del cellulare si è allontanato assieme agli altri complici.

I genitori del ragazzino rapinato hanno sporto denuncia ai Carabinieri. E in breve i militari hanno rintracciato i cinque minorenni sospettati di essere gli autori della rapina. Sono cinque studenti alloggiati presso una casa famiglia della capitale. Per loro è scattata la denuncia alla Procura per i Minorenni. La baby gang è stata identificata grazie alle videocamere di sorveglianza della zona e ad alcune testimonianze. Durante una perquisizione, poi, gli agenti hanno recuperato e sequstrato i vestiti che indossavano la sera della rapina.