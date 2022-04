Guerra in Ucraina, il Times rivela: «Forze speciali britanniche a Kiev per addestrare militari ucraini»

Sarebbe la prima volta dall’inizio dell’invasione russa che viene segnalata sul suolo ucraino la presenza di truppe di paesi Nato.

Gli addestratori avrebbero istruito all’uso di missili anticarro forniti da Londra all’inizio della guerra.

Stando a quanto riporta il Times di Londra, a Kiev sarebbero presenti forze speciali britanniche. Sono lì per addestrare i soldati ucraini. Lo avrebbero rivelato alcuni comandanti dell’esercito di Kiev. È la prima volta che succede dallo scoppio della guerra. Gli ufficiali di due unità ucraine avrebbero fatto sapere di essere stati addestrati dai britannici la scorsa settimana e quella precedente. Gli addestratori facevano parte, a detta dei militari ucraini, dei reparti speciali. Erano lì per istruire all’uso dei NLAW, i missili anticarro forniti dal Regno Unito a inizio invasione.

Forze speciali UK in Ucraina già nel 2014 (Crisi Crimea)

Non è la prima volta che gli addestratori inglesi aiutano l’Ucraina. Era già successo nel 2014, con l’invasione della Crimea. Ma si erano ritirati a febbraio per evitare un confronto diretto coi russi e, dunque, per evitare il coinvolgimento Nato. Intanto gli Usa hanno già annunciato 800 mln di dollari in nuovi armamenti, artiglieria compresa. Quanto all’addestramento, il Pentagono ha escluso che possa avvenire sul suolo ucraino. Ieri il Cremlino ha avvertito gli americani: se non smettono di armare l’Ucraina ci saranno «conseguenze imprevedibili».

Dalla Difesa inglese non è arrivata alcuna conferma. In Ucraina si trovano anche ex soldati britannici, marines e commandos delle forze speciali. Ufficialmente sono lì come volontari. Gli ufficiali ucraini parlano comunque di addestratori in forza all’esercito britannico. Il ministro delle forze armate James Heappey in settimana ha comunicato che la prossima settimana dovrebbero arrivare nel Regno Unito dei militari ucraini per essere addestrati all’impiego di mezzi corazzati.